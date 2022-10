Carmen Lomana, sobre los retoques estéticos: "A Ortega Cano hay que rehacerlo"

Es una de las mujeres más glamurosas de España, garantía de saber estar y distinción. Este viernes, Carmen Lomana ha desayunado con Xavi Rodríguez María Lama y el resto del equipo en Las Mañanas KISS y ha compartido con los oyentes de KISS FM anécdotas e historias de lo más variado. Desde su pasión por el cine a su afán por coleccionar moda. También ha repasado los "retoques" que recomendaría a alguno personajes conocidos.

Una fiel a las redes sociales

Con más de 500.000 seguidores en Instagram, Lomana se jacta de llevar estos perfiles al día y ser ella misma quien contesta y publica: "eso es lo divertido de tener una red social. Yo no entiendo que sea otro el que escriba por ti, el que pone las fotos, el que contesta por ti. Yo es que para eso no tendría. Tampoco estoy en ellas tanto tiempo. Yo no soy de esas influencers que están tres horas para poner una foto porque la miran, la ponen, la quitan. Yo no. Yo salgo por la mañana y le digo al portero: hágame una foto en la escalera que me voy a trabajar".

Cuando Xavi y María le ha explicado que viendo sus publicaciones se nota que están muy producidas y estudiadas, Carmen ha dicho que "para nada. No sé poner filtros… y quizá debería".

Una mujer con estilo… y sin pelos en la lengua

Durante la charla, Xavi y María le han preguntado sobre el tema rosa por excelencia de las últimas semanas: el compromiso y posterior anulación del mismo entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Sobre el tema, Lomana ha explicado que "yo he dicho lo que pienso. Igual me he equivocado. También te digo que este folletín me parece que va a seguir porque me pega que esta va a sacar el rollo católico-cristiano y le va a perdonar". "En el fondo –ha dicho– es marketing. Un novio más joven que tú, golfete… pues suma. Aunque solo sea para este tema de que le perdona o no".

Sobre la situación del ex prometido ha dicho que "Íñigo ha demostrado no tener mucha cabeza. Le ponía los cuernos casi delante de sus narices. Él está un poco arrepentido pero se le va a quitar rápido la tristeza. Más que tristeza lo que tiene es que ha quedado en ridículo".

Carmen Lomana, referente de la moda en España

Está claro que la invitada del día de Las Mañanas KISS es uno de los nombres propios de la elegancia en el vestir. Portada de las revistas más importantes de moda y tendencias presume de tener uno de los fondos de armario más completos del panorama patrio.

Precisamente sobre ese fondo de armario le han preguntado en el programa. Carmen ha explicado que "lo que dudo es que el armario en realidad tenga fondo. Puedes entrar ahí y no sales. Yo no tengo armarios… tengo habitaciones".

Sobre sus piezas preferidas ha dicho que "hay un vestido de Valentino al que tengo mucho cariño porque da igual el tiempo que pase entre puesta y puesta. Cuando me lo coloco siempre me veo estupenda. Además, lo compré con mucho cariño. Era una edición que hizo Valentino cuando se retiró de la alta costura. Es un vestido que hizo en los años 60 a su clienta favorita que era una condesa italiana. Me gusta mucho tener este vestido y creo que no me voy a deshacer nunca de él".

Los estilos con los que no puede

Durante el programa, la han sometido a difíciles decisiones estilísticas. Sobre las camisas de cuadros de Pablo Iglesias y las camisetas reivindicativas de Irene Montero, nuestra experta en moda ha dicho que "hombre, las camisas de cuadros para ir a cortar leña pues sí, pero es que yo no suelo. Pero es verdad que depende del personaje. Tú quieres llevar algo puesto porque lo lleva una persona a la que admiras y, en el fondo, quieres con esto ser un poco como ella. En mi caso esto no ocurre con ninguno de estos dos. Si me pones en un brete me quedo con las camisetas de Montero porque yo también soy muy reivindicativa".

Sobre los complementos, preguntada por si se queda con las gafas de Monedero o las de Risto ha dicho "madre mía, es que me preguntáis unas cosas. No me quedo con ninguna de las dos porque yo no necesito gafas".

Bette Davis, su admirada "última gran diva"

Una de las canciones que Carmen Lomana ha elegido para sonar durante su desayuno en Las Mañanas KISS ha sido Bette Davis Eyes de Kim Carnes. Sobre esta elección ha dicho que "Bette Davis es para mi un ídolo absoluto del cine. Una mujer que, efectivamente tenía una mirada increíble. La conocí en San Sebastián en sus últimos días porque murió a los 4 días del festival. Era una diva, ya no existe. Se estaba muriendo y llegó al hotel María Cristina con 7 u 8 baúles y maletas. La gente decía: pero, ¿cuándo se lo va a poner? Para meterse en la cama porque estaba fatal Estábamos todos en las escaleras esperándola y la trajeron sujeta entre dos personas. La cosa es que cuando vio la cantidad de gente que estábamos esperándola dio un empujón a los que la ayudaban y entro sola con una forma de caminar como solo una diva tiene. Qué gran actiz… qué ojos…".

Tras MasterChef, cocina "cosas normales"

Una de las preguntas de los oyentes ha girado en torno al paso de la invitada por el talent gastronómico MasterChef. Sobre este tema, Lomana ha dicho que "durante aquella grabación adelgacé muchísimo porque veía la comida y no la podía soportar. A ver a mi me gusta cocinar cosas normales: te hago unas lentejas, un besugo al horno un pollo al curry… todas esas cosas. Yo todo eso de esferificaciones, humos, de cuarenta cosas para que te quede un plato diminuto y te mueras de hambre pues no. Yo no soy de estrellas Michelín".

Sobre su forma física y aspecto inmejorable ha dicho que "yo no he hecho pacto alguno con el diablo. En todo caso lo haría con Dios. Ya sé que queda fatal decirlo pero por no ir no he ido nunca al gimnasio. Tengo una piel fantástica heredada de mi familia. Me cuido de comer bien, alimentos nutritivos no calorías vacías".

A favor de las operaciones estéticas

Otra de las oyentes le ha preguntado sobre su opinión acerca de las operaciones de estética, a lo que Lomana ha contestado que "si tú cada mañana en el espejo te estiras la cara. Te dices qué horror estas patas de gallo… pues opérate porque para eso están. Hay gente que tenía un montón de complejos que han quedado estupendos. Yo me hice los párpados hace 15 años y tengo clarísimo que si se me cae la cara, me haré corta y pega. Mucho mejor eso que estar inyectándote cosas cada día".

Sobre diferentes personajes de actualidad y sus posibles retoques necesarios ha dicho que el alcalde de Madrid necesitaría "retocarse los dientes". Sobre Pedro Sánchez ha dicho que "no necesita nada. Esta encantadísimo de conocerse además. Como me meto mucho con él además le digo desde aquí que es el chico más guay".

Sobre Ortega Cano ha explicado que no le recomienda hacerse ningún retoque porque lo que habría que hacer es "rehacerlo porque se ha quedado como sin cara, como si acabara de salir de la tumba".