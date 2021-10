Carmen Lomana la lía con sus comentarios sobre el físico de la infanta Sofía

Las declaraciones de Carmen Lomana este jueves en el programa Espejo Público comentando los estilismos de la familia real durante el Día de la Hispanidad han sido objeto de polémica.

Refiriéndose a la infanta Sofía, de 14 años, la mediática empresaria ha comenzado diciendo que "ese pelo, para un día tan importante... yo no le hubiera dejado esa melena a lo Pantoja, se lo hubiera recogido un poquito".

Las críticas no han tardado en llegar a través de las redes cuando la mediática empresaria ha continuado comentando que el vestido que llevaba la menor era "demasiado corto". "Tiene unas piernas que no ha salido a su madre, ha salido a la otra parte, las tiene un poco gordas...", ha señalado.

Ante estas palabras, Susanna Griso, presentadora del programa, ha reaccionado con un espontáneo "¡Ay pobrecita! ¡Ay, por favor! ¿Cómo puede decir eso?", a lo que Lomana ha respondido que "No pasa nada, es una monada, además estoy encantada... pero entonces no me preguntéis".