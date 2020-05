Carmen Lomana asegura en el programa de Risto que pasa "apuros económicos" por el Covid

Carmen Lomana intervino este martes en el programa de Risto Mejide Todo es mentira para comentar su experiencia durante la pandemia del covid-19 y para expresar que pasa por "apuros económicos".

La colaboradora en programas de televisión afirmó en el programa de Cuatro que su principal fuente de ingresos proviene de unas oficinas que alquila y que "se han quedado vacías". Esto le ha generado preocupación a Lomana, quien ha llegado a asegurar que tiene para "comer", pero no sabe "por cuánto tiempo".

Además, aprovechó la ocasión para expresar su enfado con el Gobierno y con las opiniones lanzadas en redes sociales contra miembros de la clase pudiente: "Estoy tan harta de que me llamen pija" o "fascista", lo que ha calificado como "otra palabra de moda que les encanta" (a sus detractores). "Se les llena la boca", agregó.

También manifestó su enfado con Fernando Simón, a quien llamó "doctor virus". "Estoy que echo chispas contra el Gobierno y contra el doctor virus, que no lo puedo soportar. En febrero digo que aquí no iba a haber nada, que no iba a pasar nada, que iba a haber muy pocos contagios.

"Verdaderamente me parece que estamos en una sociedad de papanatas bastante preocupante", afirmó rotunda la actual colaboradora del programa Supervivientes.