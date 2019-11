Carlos Saura ofrece a Rosalía rodar una película sobre flamenco

O cineasta Carlos Saura ofreceu a Rosalía traballar nunha película sobre flamenco, aínda que recoñece que o proxecto está paralizado á espera de resposta da cantante, que "agora está noutro mundo" co seu éxito en Estados Unidos. "Vin a Rosalía e falei con ela en México para dicirlle que me gustaría traballar con ela, pero imos ver se funciona, porque agora está noutro mundo, o americano. E iso preocúpame porque, estando aí, as condicións son moito máis complicadas que en España", sinalou nunha entrevista con Europa Press o realizador, que dirixe a adaptación teatral de La fiesta del chivo no Teatro Infanta Isabel.

O cineasta insiste en que o proxecto "está no aire, aínda que poida que funcione" e foi a súa filla e axente quen trasladou a proposta concreta a Rosalía —e tamén falou coa familia da artista—. "Agora está con axentes americanos e iso complica moito as cousas", reiterou.

As primeiras veces que vin a Rosalía en España pareceume unha marabilla

En calquera caso, Saura espera agora coñecer as datas concretas que tería libres para preparar un proxecto. A súa idea vira ao redor de que Rosalía represente a unha figura do "flamenco actual", buscando outros artistas novos que "ela coñecese" e abordando "como cambiou o flamenco".

Saura rodou en distintas épocas varias películas con figuras do flamenco, desde Antonio Gades, Paco de Lucía, Carmen Linares ou Cristina Hoyos, ata Sara Baras, Miguel Poveda ou Estrella Morente. Pola súa banda, Rosalía xa interpretou na gala dos Goya a canción dos Chunguitos Me quedo contigo, que aparecía na película de Saura Deprisa, deprisa.

Hai que innovar no flamenco, que é un mundo moi amplo, aínda que con coidado

"As primeiras veces que vin a Rosalía en España pareceume unha marabilla, ela estaba a facer unhas cousas que eu pretendín facer co flamenco: modernizalo, bailalo doutro xeito, con esa liberdade e o talento que ela ten", destacou.

Para Saura, as críticas a Rosalía pola súa 'falta de ortodoxia' no flamenco non teñen razón de ser. "Eu estou en contra da ortodoxia e nas miñas películas musicais intentei saltarme iso e tamén tiven problemas. Hai que innovar no flamenco, que é un mundo moi amplo, aínda que con coidado: sempre dentro do flamenco, que logo un se afasta e pode ser outra cousa", concluíu.