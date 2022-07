Carlos Santana sufre un desmayo en pleno concierto

El guitarrista mexicano Carlos Santana se desmayó este martes en pleno concierto en un auditorio al aire libre en Michigan (EE.UU.), según indicaron varios de los asistentes en las redes sociales y la prensa local.

Santana llevaba unos 40 minutos de concierto en el auditorio Pine Knob Music Theatre de Clarkston (Michigan), al noroeste de Detroit, cuando se desmayó y tuvo que recibir atención médica en el lugar.

Aproximadamente unos veinte minutos después, el artista fue retirado del escenario en camilla, un momento que fue captado por los teléfonos de los asistentes, que los compartieron en las redes y en ellos se pude ver a Santana saludar con la mano.

Video of the moment Carlos Santana collapsed onstage—very scary to see, hope he’s OK pic.twitter.com/YBztWqo0pO