Carlos prohibió a su hijo menor llevar a Meghan a despedirse de Isabel II

El duque de Sussex, el príncipe Harry, del que se decía que era el nieto favorito de Isabel II, rindió este lunes tributo a su abuela, fallecida el pasado día 8 a los 96 años, y le dio las gracias por haber sido "su brújula", por sus "consejos" y por su "sonrisa contagiosa". En un comunicado, el hijo menor del rey Carlos III y la difunta Diana de Gales remarcó que "la inquebrantable gracia y dignidad se mantuvieron verdaderas a lo largo de su vida y ahora en su legado eterno" al recordar a su abuela, cuyos restos mortales serán trasladados este martes a Londres procedentes de Edimburgo, tras haber fallecido la monarca en su residencia escocesa de Balmoral.

El príncipe Harry acudió raudo a despedirse de su abuela moribunda a Balmoral, pero a su lado no estaba su esposa, Meghan Markle. Según el diario The Sun, Carlos III habría prohibido expresamente a su hijo menor que viajase hasta el castillo escocés a despedirse de Isabel II en compañía de su esposa.

De acuerdo con el periódico The Sun, el ahora Rey justificó su solicitud en que "no era correcto ni apropiado que Meghan estuviera en Balmoral en un momento tan profundamente triste". Además, le explicó que solo estaría "la familia más cercana", e incluso que Kate Middleton, duquesa de Cambridge y esposa de su hermano Guillermo, tampoco iría.

Por esa razón, la duquesa de Sussex "no sería bienvenida" al recinto, agregó la presunta fuente al diario británico.

El 9 de septiembre Page Six informó, según un experto real, que Meghan Markle no acompañó al príncipe Harry porque "temía no ser calurosamente recibida por la familia real". "Puede que no sea muy bien recibida, para ser totalmente sincero", dijo el corresponsal real de la BBC, Nicholas Witchell.

La también experta real, Katie Nicholl, declaró a Entertainment Tonight que la duquesa de Sussex no recibió una invitación para unirse a la familia real en el castillo. "Se entiende que la familia quería que el príncipe Harry estuviera ahí, aunque no pudo llegar a Balmoral a tiempo para ver a su abuela".