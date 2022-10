Carlos Higes representará a España en Eurovisión Junior 2022

El valenciano Carlos Higes, de 11 años, será el representante de España en Eurovisión Junior 2022 que se celebrará el próximo 11 de diciembre en Ereván, Armenia, según ha desvelado RTVE este lunes. Higes ha sido elegido en un casting presencial en el que han participado 10 niños y niñas, seleccionados de entre un total de 95 que se presentaron al casting abierto en agosto por la corporación pública.

Cantante, actor y modelo, ha participado en diversos talents de televisión, recibe formación de canto y piano y afirma que se enamoró de Eurovisión con solo 4 años, cuando Jamala ganó el festival en 2016: "No me lo creía. Me pellizqué para ver si era real. Estoy en una burbuja", ha dicho el joven en una entrevista en TVE tras conocer que actuará en el festival.

Carlos Higes ha sido elegido entre 95 candidatos, y su tema para Eurovisión Junior será seleccionado entre las 247 canciones recibidas.



La XX edición del certamen infantil se celebrará el domingo 11 de diciembre a partir de las 16.00 horas en Ereván, capital de Armenia. Será en el recinto Karen Demirchyan, un estadio cubierto situado en el Monte Tsitsernakaberd, inaugurado en 1893 para albergar grandes conciertos y competiciones deportivas.

Serán 16 los países que participarán en Eurovisión Junior 222 cuyo lema de este año es Gira la magia: Albania, Francia, Georgia, Irlanda, Italia, Kazajistán, Malta, Países Bajos, Macedonia del Norte, Polonia, Portugal, Serbia, España, Reino Unido, Ucrania y Armenia, la anfitriona.