Carlangas lanza disco: "Mi música tiene vocación popular"

Tras la disolución de Novedades Carminha, el músico Carlangas lanza su primer disco en solitario, un álbum con título homónimo, "de transición", en el que curiosamente está más rodeado que nunca por amigos de la profesión como Manu Chao, Ortiga, Dellafuente, Bronquio o Bifannah.

"Mi música tiene vocación popular. Producir las canciones está muy bien, haberlas compartido con amigos está muy bien, pero ahora toca compartirlas con el público. La fase final es llevarlas a la gente, hacerlas de la gente y que la peña tenga la oportunidad de bailarlas, porque están hechas para eso", afirma el músico compostelano en una entrevista con Efe.

Ha pasado más de un año desde que la banda Novedades Carminha decidió disolverse, a través de un escueto comunicado. No hubo recopilatorios ni giras de despedida. Novedades Carminha desapareció, pero su ya exlíder, Carlangas, no ha parado quieto. Durante este tiempo, el músico compostelano ha iniciado el proceso de grabación de su primer disco (Ernie Records), un "collage" que incluye "diferentes propuestas musicales" para "continuar con el baile y el desfase".

"Fue un proceso que empecé triste. Tras la disolución de la banda me dio el bajón y lo que hice fue rodearme de amigos, productores, músicos, de una buena dirección creativa y empezar a hacer temas de nuevo, para volver a sentirme en la rueda", explica. Asegura que en un proyecto, llegado a un punto, uno puede "arriesgar más". Pero para su primer disco lo que le apetecía era rodearse de los suyos, de la gente con la que ya tenía una conexión establecida: "Toda la gente que participó en este disco pasó por mi casa a comer o a dormir", afirma el cantante.

Carlangas reconoce que de todos sus trabajos, éste, el suyo, en solitario, es en el que más gente participa. Y no solo con colaboraciones en determinados temas, como con Manu Chao en Cae la noche o "con Grande Amore en O día que volvín nacer"; sino también en el diseño de la producción y en pequeños arreglos. Jaime, de Vera Fauna, grabó unas guitarras. Antía, de Bifannah, también grabó unos coros y Dellafuente hizo lo mismo con unas palmas para el tema Los dineros. Además, el disco está producido a tres bandas: cuatro temas por Bronquio; dos por Ortiga; y otros dos por la banda Mundo Prestigio, que ahora le acompaña en los directos.

Con Manu Chao fue una conexión especial: "Le conocí a través de un amigo en común, durante el proceso de creación del disco y con él siempre sentí una conexión artística, porque sus discos con Mano Negra y en solitario me llevan acompañando desde que soy pequeño", afirma. Considera que Chao es un músico "capaz de mezclar muchos estilos" que para él son comunes, como la música latina, el reggae, la rumba o el rock, algo a lo que el compostelano también aspira. "A mí me gusta la música, no un estilo de música, Intento beber de muchos sitios", señala.

Influido por los Beastie Boys, por el rock y por el punk, surge el tema O día que volvín nacer, una canción que tanto Carlangas como Grande Amore compusieron en dos días, encerrados en un hotel.

Del músico Beck y su amplia versatilidad se inspiró para el tema Se acabó la broma. Y cómo no, de Manu Chao, de la rumba y la cumbia nació Cae la noche.

Carlangas publica su disco este jueves, pero sobre todo tiene ganas del directo, su "ritual" para "olvidarse de todo": "Es como mágico, un lugar donde nos juntamos mucha peña para cantar y para bailar. Yo no salgo de casa si no es para montar un fiestón", advierte.

Por delante le queda una gira de infarto, con casi 30 festivales que llevarán su música por cada rincón de España. La presentación oficial será este sábado, en Gijón, en el marco del Vibra Mahou Fest.