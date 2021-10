El 'capitán Kirk' viaja por fin al espacio (de verdad) de la mano de Bezos

A sus 90 años, el actor William Shatner, el mítico capitán Kirk en la serie de ciencia ficción Star Trek, se convirtió este miércoles en la persona de más edad en viajar al espacio, a bordo del cohete New Shepard desarrollado por la compañía Blue Origin, del magnate Jeff Bezos.

Fueron solo diez minutos de vuelo espacial, pero suficientes para conmover a Shatner, quien aseguró a su vuelta a la Tierra que había sido "la experiencia más profunda" que jamás haya imaginado.

El actor, pertrechado con un mono azul al igual que sus compañeros de viaje, estuvo acompañado en su periplo espacial por otros tres astronautas, dos hombres y una mujer.

En concreto, dos de ellos pagaron por ir al espacio –Chris Boshuizen, cofundador de la compañía de nanosatélites Planet Labs, y Glen de Vries, cofundador de una plataforma de investigación clínica–, mientras que la tercera fue Audrey Powers, vicepresidenta de Misiones y Operaciones de Vuelo de Blue Origin.

El New Shepard partió desde Van Horn, en el oeste de Texas (EE UU), con más de una hora de retraso, a las 09:50 hora local (14.50 hora GMT), según lo inicialmente previsto.

El vuelo, inicialmente programado para el martes, se pospuso un día por los fuertes vientos en la zona donde se ubicó la plataforma de lanzamiento.

Antes de su partida este miércoles, los viajeros espaciales fueron transportados a la plataforma, en mitad de una área desértica, en dos vehículos, uno de ellos conducidos por el propio Bezos.

Sonrientes, los cuatro tripulantes subieron a la cápsula en el extremo superior del cohete, que fue lanzado a una velocidad tres veces superior a la del sonido hasta alcanzar más de 62 millas de altura (unos 100 kilómetros de altura).

El cohete traspasó así la línea imaginaria de Kármán, que en algunos ámbitos científicos se acepta como la división entre la atmósfera y el espacio exterior.

Poco después regresaba a la Tierra la parte inferior del cohete, que aterrizó en la plataforma de lanzamiento, mientras la cápsula quedaba unos minutos flotando en el espacio antes de descender ayudada por varios paracaídas gigantescos.

Nada más tocar tierra la cápsula, Shatner tuiteó una cita de Isaac Newton: "No sé lo que puede parecerle al mundo, pero para mí ha sido como un niño jugando en la orilla del mar que se divierte ahora y después encontrando un guijarro más suave o una concha más bonita que las normales, mientras el gran océano de la verdad se extiende sin descubrir ante mis ojos".

I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the seashore, diverting myself in now & then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me. pic.twitter.com/ZY2Ka8ij7z