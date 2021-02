Kiko Rivera, destrozado: "No puedo más"

Kiko Rivera ha concedido una nueva entrevista sobre la delicada situación que vive con su madre, Isabel Pantoja, tras conocer, supuestamente, que la artista no habría cumplido con las últimas voluntades de Paquirri.

El DJ contó el domingo en el plató del Deluxe que han desaparecido más de dos millones de euros de la herencia de su padre. "Dije que se me debía entre dos y tres millones de euros. Cada día me llega información nueva. Creo que me he quedado hasta corto", declaró.

"No se ha cumplido la voluntad de mi padre, el pequeño está intentando ahora poner un poco de orden porque ninguno ha hecho nada, empezando por mi madre. Soy mayor, me he dado cuenta un poco tarde, pero vengo a poner un poco de orden. Su voluntad era que sus hijos fueran sus herederos universales", añadió.

El sevillano, de 36 años, también habló sobre el ultimátum que le dio a Isabel Pantoja el pasado 24 de enero, para saber qué había pasado con los poderes que en su día le dio tanto a ella como a su tío Agustín. "La maquinaria está en marcha, el primer requerimiento les ha llegado a los dos, a mi madre y a mi tío Agustín, pero no han ido a recogerlo. El siguiente paso es que el notario se lo lleve a casa", confirmó. Ahora van a tener que rendir cuentas de lo que han hecho, primero con los poderes que les he otorgado, y ya vamos con todo", adelantó Kiko, consciente de que la relación con su familia está completamente rota.



El Dj dio además un gran titular: vende Cantora. "Me he informado con mis abogados, uno de los compradores que llevé a comprar Cantora, pues posiblemente esté interesado en comprar mi parte... Si todo sale como debe igual tiene un inquilino tomando café con ella", dijo en tono de broma. Kiko ha recibido numerosas ofertas y está dispuesto a dar el paso. "Me está llamando un montón de gente para comprar y vendería, por supuesto, y con lacito, a un precio normal. Ya depende del precio que le ponga uno. No le voy a poner el precio que tiene sino más bajo. No quiero movidas. Mi parte está en venta. Y se puede hacer. Yo pensaba que no se podía, por eso no lo hice", explicó. E

l sevillano confesó que había tomado esta decisión "con todo el dolor de su corazón", pero sin dudas al respecto. "Mi madre me querrá a su manera, pero esa no es la manera. He llorado mucho, lo he pasado mal y me sigue costando", manifestó, y lanzó el siguiente consejo a la artista. "Le vendría bien ponerse en contacto con mis abogados. Debería estar asustada con la que le viene encima. Esto solo acaba de empezar".

Sin embargo, apenas 12 horas después de sus nuevas y comentadas declaraciones, Kiko ha tomado una decisión radical y ha explicado los motivos. Destrozado, y a través de su cuenta de Instagram, el músico ha confesado que no volverá a hablar de su guerra familiar y no volverá a conceder ninguna entrevista. Y es que, como el propio Kiko ha desvelado, "no puedo más". "Por mi salud mental voy a dejar esto apartado y me voy a centrar en mi música", ha anunciado en un directo de Instagram.