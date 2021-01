Campos se vuelve a enfadar en Telecinco, esta vez con Emma García

María Teresa Campos volvía a Mediaset para ser entrevistada tras su comentado encuentro con Jorge Javier Vázquez en el que se burló del ictus del presentador. En esta ocasión, Campos cambió Sálvame por Viva la vida y, a falta de Jorge Javier, le dedicó sus dardos a Emma García.

"Yo no he venido para esto", "no vamos a estar hablando tres horas de cosas malas" o "por qué vuelves a la entrevista de Isabel Gemio", fueron algunos de los comentarios que reiteró la matriarca de las Campos en su intento de dirigir la entrevista. "Pero María Teresa, ¿quién está haciendo la entrevista, tú o yo? Soy igual de cabezota que tú, así que vamos a chocar", le dijo García. Aunque parecía que la tensión iba a detonar, la situación se recondujo pero, eso sí, Campos salió vencedora porque, de hecho, prácticamente no comentó casi ninguno de los asuntos que le sugerían. “Ya se ha hablado suficiente, pero no hay que linchar a una persona. Lo que ha pasado no es para que estén todos los días hablando… no ha matado a nadie. Hemos tenido un desencuentro y santas pascuas. Has sido exagerado”, concedió sobre su encontronazo con Isabel Gemio