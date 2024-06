Campo Vidal y María Rey se separan después de 25 años de relación

Los periodistas Manuel Campo Vidal y María Rey han puesto fin a su relación después de 25 años de matrimonio, según publica La Otra Crónica este sábado, que cita a fuentes cercanas a ambos comunicadores y que achacan al desgaste la situación, descartando a terceras personas.

"Aún están aterrizando ante esta nueva situación. María y Manuel se han separado por el desgaste de los años. Se trata de un proceso personal de pareja, que no de familia, ya que mantienen muy buena sintonía y se siguen viendo en el que fuera su domicilio conyugal, donde viven sus hijos. Han tomado una decisión conjunta dolorosa, claro, pero desde la lealtad y la fidelidad", relata el citado suplemento del diario El Mundo.

Al parecer, mantienen una buena relación y un contacto fluido, incluso comen en familia de manera habitual. "No se ha hablado nada de divorcio porque no tienen intención de casarse con nadie. Además, no viven bajo el mismo techo desde hace muy poco", añadía LOC.