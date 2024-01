C. Tangana revela que Pans&Company le debe 600 euros en horas extra

El cantante madrileño C. Tangana, ha concedido una entrevista en Lo de Évole en la que habló sin tapujos sobre la compañía de bocatería de servicio rápido Pans&Company en la que habría trabajado hace años.

Según las declaraciones del cantante, la compañía le debe 600 euros por horas extras trabajadas. "Todo lo que podían ratearte si no se fichaba bien o si te cambiaban los fichajes, que era lo que me pasaba a mí", afirmó el artista.

El caso habría incluso llegado a juicio, según el cantante. Estas declaraciones han hecho que el vídeo del programa haya llegado a obtener más de 5.000 me gustas en TikTok en menos de dos horas.

"Lo que no me gustaba era que viniera la encargada y me dijese que hoy hacía el cierre y que me quedaba sacando papelitos hasta las doce de la noche pelándome de frío", contó C. Tangana en el programa de Évole. Además, aseguró ganar 325 euros por el trabajo realizado.