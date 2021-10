C. Tangana y Nathy Peluso sacan 'Ateo', con un polémico vídeo en la Catedral de Toledo

C. Tangana y Nathy Peluso han lanzado este viernes la bachata Ateo, acompañada de un videoclip en el que el madrileño y la argentina bailan este ritmo caribeño en la Catedral de Toledo.

En la grabación, los dos exitosos intérpretes se encuentran en el interior del templo religioso y comienzan a bailar la canción, que tiene como estribillo "Yo era ateo/ pero ahora creo/ porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo".

Ante la mirada temerosa y expectante de religiosos que les espían entre las columnas, en uno de los pasos Tangana tira del pelo a Peluso, un gesto que ya les sirvió hace unos días para promocionar la canción.

En esa anterior grabación, cuyas imágenes se entremezclan en el nuevo clip, se pretendía ironizar sobre las posibles críticas de machismo con participación de Elizabeth Duval o Josep Pedrerol, además del gallego Brays Efe.

En la letra de la bachata, C. Tangana incide en esa posible respuesta a sus críticos –este verano fue polémica su foto rodeado de mujeres en bikini en un yate– con estrofas como "No me va a matar una vieja herida./ Déjales que hablen mal/ se mueran de envidia".

La Catedral Toledo defiende que el vídeo "no afecta a la fe" pese a lenguaje visual provocador

El deán de la Catedral de Toledo, Juan Miguel Ferrer, ha señalado que el vídeo musical de los cantantes "no afecta a la fe" pese a que reconoce que utiliza un "lenguaje visual provocador".

En una nota de prensa, y ante las reacciones provocadas por la publicación del citado vídeo este viernes, Ferrer señala que el mismo "presenta la historia de una conversión mediante el amor humano". "La letra de la canción es precisa: 'Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo'", añade.

Del mismo modo, considera que el video, a ciertas actitudes de intolerancia contrapone la comprensión y acogida de la Iglesia, tal y como se manifiesta en las secuencias finales del mismo. "Es un lenguaje propio de la cultura de nuestro tiempo y se ha atendido al bien que pueda producir en los alejados".

Ha lamentado que a algunas personas les pueda producir desagrado. "Pedimos disculpas si ha podido herir su sensibilidad", apunta, para afirmar que "la finalidad ha sido exclusivamente favorecer el diálogo con la cultura contemporánea, preservando siempre la fe de la Iglesia".

"La Catedral Primada ha procurado mantener un diálogo sincero con las manifestaciones culturales del momento, tratando de responder a lo que hoy nos pide la Iglesia", concluye.