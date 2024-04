Bruno Vila no estará en la final de 'Bailando con las estrellas' este sábado

"En las ediciones de otros países de este concurso los ganadores han hecho gira bailando, por ti nadie pagaría para verte bailar". Con estas palabras se dirigía en la última gala Julia, miembro del jurado de Bailando con las estrellas, a Bruno Vila, el Mozo de Arousa que participa en el concurso. Una dura sentencia que fue acompañada por las de los otros miembros del jurado y los propios compañeros del gallego.

Una situación compleja, que pone a Bruno contra las cuerdas. No obstante, el público volvió a confiar en el joven arousano y lo salvó una vez más en el pasado programa. Quizás el baile no sea lo suyo, pero su carisma y sus ganas le valen el favor de la gente.

El concursante no esconde que le afectan estas críticas, pero ha decidido no esconderse. En el programa Reacción en cadena envió una pulla al jurado, mencionando que conoce a muchos villanos. A través de Instagram también comunicó que va a por todas en la final del programa.

No obstante, Bruno no estará en la final del programa este sábado. ¿Por qué? El motivo es que Telecinco ha decidido aplazar el programa, probablemente para no coincidir con la final de Copa del Rey que emitirá RTVE. Por lo tanto, Bruno y sus seguidores tendrán que esperar hasta el 13 de abril para disfrutar de la final de Bailando con las estrellas.