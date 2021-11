Broncano, multado de nuevo: "Me han dicho que no pueden pararme todos los días"

El conocido presentador de La Resistencia fue multado este martes por tercera vez en Madrid. David Broncano ya había sido amonestado anteriormente a manos de los agentes por cuatro infracciones de tráfico en BiciMad y por no llevar la ITV pasada de su coche.

En esta ocasión, según explicó él mismo en el programa, el motivo fue una infracción con su patinete a las 9:30 h. en la madrileña Cuesta de San Vicente. "Pagaré la multa, pero de verdad que no hago nada más que caballitos con el patinete. Ahora dicen que no se puede hacer, pero es que está guapísimo", afirmaba.

Y es que las propias redes del programa publicaban a los cinco minutos del incidente una foto del presentador con los agentes –que después llevaría impresa un miembro del público al programa– acompañada de un resignado "otra vez".

Tras lo ocurrido, el presentador admitía entre risas que "han sido muy amables y me han dicho que no me pueden estar parando todos los días, por favor, que parara con el patinete ya. Pero de verdad que he ido con mucho cuidado, no había nadie, yo qué sé...".