Una broma que puede acabar en los juzgados: acusan a Bisbal de defecar en el Metro de Madrid

David Bisbal se ha convertido involuntariamente en protagonista de una broma escatológica en X —antes Twitter—. Ahora, el asunto puede terminar ante la justicia.

El usuario @offensiveprank escribió al Metro de Madrid indicando que "acabo de encontrarme a David Bisbal cagándose en el suelo, jugando con la caca y chillando como un loco en la estación de Moncloa. La gente está asustada".

La publicación no ganó recorrido hasta que la cuenta del Metro de Madrid respondió: "Gracias por avisar, estamos enviando a varios agentes a la zona. Buena tarde".

Esta reacción oficial no gustó a David Bisbal, que publicó: "Cómo???". Acto seguido escribió por mensaje privado al autor de la publicación original alertándole de que "ya estás borrando eso que has dicho de mí si no quieres que tome acciones legales. Me han escrito los del metro".

El bromista no se tomó muy en serio la amenaza de Bisbal: "Perdona, David, te he confundido con otro, te parecías mucho. Además el tío gritaba: Bulería, bulería".

Bisbal indicó que "no era yo". Offensiveprank no quiso perder la oportunidad para hundir el dedo en la llaga y le preguntó de nuevo "y este eres tú?", mientras adjuntaba una fotografía en la que Bisbal pateaba "a un abuelo por la calle" y se daba a la fuga.

El cantante, harto del asunto, procedió a bloquear al bromista.