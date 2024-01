Britney Spears desmiente estar trabajando en un nuevo álbum: "¡Nunca volveré a la música!"

Britney Spears ha desmentido que esté trabajando en un nuevo álbum, que sería su décimo disco, y ha asegurado en una publicación en su cuenta de Instagram que "nunca" volverá a la industria musical.

"¡Solo para que quede claro que la mayoría de las noticias son basura! Siguen diciendo que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum. ¡Nunca volveré a la industria de la música!", ha asegurado la artista en una publicación, acompañada por una imagen del cuadro renacentista de Guido Reni titulado Salomé con la cabeza del Bautista.

En la publicación, Britney Spears señala que disfruta escribiendo canciones para otros artistas y reconoce que en los últimos dos años ha escrito más de 20 temas para otras personas. "Cuando escribo, escribo por diversión o escribo para otras personas. He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años. Soy un escritor fantasma y honestamente lo disfruto de esa manera", ha indicado.

El último disco de Britney Spears fue Glory en 2016, con éxitos como Slumber Party o Just Luv Me. Posteriormente, la artista, que se alejó de la industria mientras luchaba por liberarse de su tutela, regresó en 2022 con la canción Hold Me Closer, de Elton John. También, a mediados de 2023, lanzó el sencillo Mind Your Business junto a Will.i.am.

Asimismo, la artista, que recientemente publicó un libro titulado La mujer que soy, ha negado que la obra se publicase sin su aprobación.