Britney Spears cuelga en Instagram un vídeo desnuda: "Hola a mi culo"

La cantante Britney Spears ha sorprendido a sus más de 42 millones de seguidores en Instagram con un desnudo integral en las aguas de la orilla de una playa.

Spears, de 42 años, se encuentra boca abajo y mirando hacia la cámara con unas gafas de aviador y en un momento se se gira mostrar su traseo a la cámara. El vídeo ha sido subido a la red social junto a un escueto texto: "Hello to my ass" 'Hola a mi culo'.

La intérprete estadounidense ha protagonizado otros desnudos en Instagram. En 2021 hay se había hecho un selfie vistiendo únicamente un tanga como respuesta a las críticas sobre el supuesto uso de filtros por parte de Spears para retocar esta zona de su cuerpo.