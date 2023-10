Britney Spears abortó en su juventud tras quedar embarazada de Justin Timberlake

La cantante Britney Spears se sometió a un aborto en su juventud tras quedar embarazada del artista Justin Timberlake, quien, a diferencia de ella, decía no estar listo para tener hijos, según un adelanto de sus memorias The Woman in Me publicado este martes en la revista estadounidense People.

En el pasaje divulgado, la princesa del pop, que ahora tiene 41 años, cuenta que durante su noviazgo con el cantante de NSYNC, de 1999 a 2002, tuvo un embarazo no deseado que para ella fue una sorpresa, pero no "una tragedia", y que "nunca" lo habría interrumpido si hubiera podido decidirlo ella sola.

"Pero Justin decididamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos listos para un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes", cuenta Spears, que no especifica fechas, pero en todo caso tenía menos de 21 años cuando finalizó su relación con Timberlake, de la misma edad.

La cantante relató que creía que formaría una familia con Timberlake y que no le importaba comenzarla más pronto de lo esperado, pero él "estaba muy seguro de que no quería ser padre", por lo que se sometió a un aborto, que describe como "una de las cosas más dolorosas" que ha vivido.

No obstante, la autora de Oops I did it again asegura en una entrevista publicada también este martes por esa revista que ser madre y crear una familia, algo que hizo más adelante con su marido Kevin Federline —con quien tuvo dos hijos—, fue "un sueño hecho realidad".

También habla de la difícil época de su divorcio de Federline, en 2007, cuando se convirtió en carne de cañón para los medios sensacionalistas y protagonizó un famoso episodio en el que, con la cabeza rapada, se enfrentó a varios paparazzi, y tras lo que, al año siguiente, se le impuso una polémica tutela legal.

"Raparme la cabeza y llamar la atención fueron mis formas de rebelarme", indica la cantante, ante la experiencia de que todo el mundo la juzgara por su físico y le dijera lo que pensaba de su cuerpo desde que saltó a la fama durante la adolescencia, lo que acabó afectando a su salud mental.

Bajo la tutela legal de su padre y varios socios, que controló sus finanzas y su vida personal durante unos 14 años, y de la que fue liberada por orden judicial en 2021, Spears reconoció haber cosechado éxitos profesionales, pero sostuvo que fue muy infeliz, como una "sombra" de sí misma.

The woman in me (La mujer en mí) saldrá a la venta en inglés el 24 de octubre y en español dos días después, con la promesa de "una historia valiente e increíblemente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza".