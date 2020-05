Brian May se "hace pedazos" los glúteos en un accidente doméstico

El guitarrista de Queen Brian May ha terminado en el hospital después de lesionarse las nalgas en un accidente de jardinería.

"Me rompí el Gluteus Maximus en pedazos en un momento de jardinería demasiado entusiasta", escribía May el jueves en una publicación de Instagram.

El músico comentó que se encontraba en el hospital haciéndose una pruebas a causa del accidente para conocer el alcance de la lesión.

May es muy activo en Instagram y en su reaparición, ante la espectación de sus seguidores, explicó que no padece coronavirus, sino que su ausencia y paso por el hosptial se debía a un accidente doméstico que no le permitirá caminar "durante algún tiempo".

No obstante, el artista no quiso alarmar a sus simpatizantes. "Sólo necesito un poco de silencio curativo", comentó antes de despedirse de sus fans. "Cuidaos", concluye.