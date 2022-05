Bradley Cooper, irreconocible en su papel como Leonard Bernstein

El actor estadounidense Bradley Cooper aparece irreconocible caracterizado como el músico Leonard Bernstein en su próxima película, producida por Netflix y que llevará el título de Maestro. Las primeras imágenes del actor de Pensilvania, de 47 años, en el rol de Bernstein fueron publicadas por Netflix en su cuenta de Twitter, con un escueto mensaje en el que se lee "desde el set (de rodaje) de Maestro".

Se trata de un film biográfico sobre la vida del creador de West side story, que ha sido coescrita y es dirigida por el propio Cooper y que se centrará en la relación sentimental del compositor con su mujer Felicia.



La plataforma audiovisual ha publicado cuatro instantáneas en las que el intérprete de A star is born (Ha nacido una estrella, 2018) aparece caracterizado, con un aspecto muy envejecido, extraídas de algunas escenas de la futura película.

La cinta, en la que también participa la actriz Carey Mulligan, tiene como productores a Martin Scorsese y a Steven Spielberg, quien precisamente ha dirigido para la gran pantalla la última versión de West side story.

