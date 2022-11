Brad Pitt pillado en una cita con la modelo Inés de Ramón, en un concierto de Bono

El actor Brad Pitt de 58 años y conocido por películas como Seven, El club de la lucha o Troya, fue visto el pasado domingo por la noche en lo que parecía ser una cita con la modelo Inés de Ramón, de 29 años. La noticia ha corrido como la espuma por numerosos medios, al publicarse la exclusiva en DailyMail. En las imágenes que publica el medio británico no hay muchas dudas, se puede ver claramente como la pareja actúa con una actitud cariñosa en lo que sería una posible cita.

EXCLUSIVE: Beaming Brad Pitt, 58, gets cozy with date Ines de Ramon, 29, at Bono concert https://t.co/0CtNdrMUIa