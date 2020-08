Bosé sobre la vacuna de Covid: "Si es obligatoria sospecho que hay algo detrás"

"Yo me he puesto muchas vacunas", así empezaba Miguel Bosé su última reflexión plasmada en un post de Instagram. Tras la afirmación, también aclaraba que las vacunas que él se puso, durante su infancia o antes de viajar a otros continentes, "no tienen nada que ver" con las que se ponen hoy en día.

Miguel Bosé: "No digo no a la vacuna, digo no a esta vacuna"

El cantautor afirma que el tiene información acerca de la vacuna del Covid-19, aportada por importantes y formados científicos, que le hace tomar la decisión de no ponerla. Bosé espera que ni se le "obligue a ponerla" ni el rechazo a esta "sea condicionante" —a la hora de viajar, escolarizar a sus hijos o asistir a eventos y lugares de ocio—. Además añade que "si es obligatoria sospecho que hay algo dictatorial detrás".

Concluye la publicación señalando la importancia de informarse y de contrastar dicha información antes de decir cualquier cosa, que "hay que cuestionar las cosas". Y lanza una recriminación a las críticas recibidas anteriormente diciendo que se debe respetar a quien no quiere ponerse la vacuna y que no son "conspiranoicos", sino que se han informado y, en consecuencia, decidido postularse en contra de la vacuna.