Miguel Bosé pidió este viernes a la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, que vaya a Venezuela a conocer de primera mano la crisis política, social y económica que vive ese país. Sin embargo, sus palabras han generado algunas críticas por animar a Bachelet a "mover las nalgas", lo que ha sido considerado un comentario machista fuera de lugar.

"Michelle Bachelet, ven aquí, mueve tus nalgas", fueron las palabras que dirigió el palangrista y pinochetista, Miguel Bosé (@BoseOfficial) a la Alta Comisionada de la ONU, @mbachelet, desde el concierto #VenezuelaAidLive.



"Aprovecho también para decirle a la señora Michelle Bachelet, altísima comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que venga ya de una vez a ver la falta de derechos humanos", afirmó el artista en el concierto Venezuela Aid Live, que se celebra en la ciudad colombiana de Cúcuta, y exigiendo a la expredidenta que mueva "las nalgas". Incluso algún exministro del país y varios diputados ha solicitado al presidente chileno, Sebastián Piñeira, que exija a Bosé una disculpas por emplear tal expresión.

Inaceptable forma de referirse a la Presidenta Bachelet por parte de Miguel Bosé, propio de alguien misogino y machista. El Gobierno de Chile y la ONU deben condenar categóricamente tales expresiones. — Marcelo Díaz (@marcelodiazd) 22 de febreiro de 2019

En enero pasado, la ONU confirmó que el Gobierno de Venezuela invitó formalmente a Bachelet a visitar el país, como repetidamente habían pedido opositores, familiares y abogados de políticos presos, un viaje que el portavoz de la alta comisionada, Rupert Colville, descartó que vaya a producirse pronto.

Por otra parte, Bosé aseguró que este sábado, cuando se prevé que entre la asistencia humanitaria para Venezuela desde Colombia, será "un día de gran unidad internacional".

"Si hay algo que se interponga a eso, como ese señor que se llama (Nicolás) Maduro, ese será capturado y acusado de crímenes de lesa humanidad porque no se puede ser tan desconsolado, no se puede tener tanta falta de comprensión (...) Maduro, lárgate ya, vete ya lo más lejos que puedas porque Venezuela no es tuya", pidió Bosé.

Recordó que ya participó hace once años en Cúcuta del evento Paz sin fronteras, un concierto para reivindicar la hermandad entre Colombia y Venezuela y para luchar por la paz de la nación cafetera.

Durante su presentación, Miguel Bosé interpretó las canciones Nada en particular y Te amaré.

El Venezuela Aid Live, organizado por el empresario británico Richard Branson y al que, según cifras de los promotores, asisten más de 300.000 personas, busca movilizar al menos 100 millones de dólares para el país caribeño.