Boris Izaguirre sufrió un ictus en las grabaciones de 'El desafío'

Jorge Salvador ha desvelado durante una rueda de prensa que Boris Izaguirre, de 57 años, sufrió un ictus durante las grabaciones de El desafío. "Tuvo que ir al hospital y tuvo una intervención muy importante", afirmó el productor.

El creador del programa también reveló que le aseguró que no se preocupara, pues "tengo un sustituto. No sufras, nosotros vamos a seguir haciendo el programa y tú recupérate. Ya hablaremos para el año que viene para hacer otra edición contigo".

Sin embargo, Boris no terminó por dar su brazo a torcer y quiso asegurar su participación en el programa que presenta Roberto Leal: "No, Jorge. Yo voy a volver. Quiero que me esperes a esta operación y voy a volver".

Para asegurarse de que todo estaba en orden, el escritor venezolano llegó a enviar un audio de su médico a Salvador en el que le autorizaba a competir en el programa.