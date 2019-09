Boadella defiende a Plácido Domingo: "Las manos de un macho no están para estar quietas"

El dramaturgo Albert Boadella ha sido este sábado objeto de críticas en las redes sociales tras haber publicado un tuit en el que afirma, en relación a las acusaciones contra el tenor Plácido Domingo, que "las manos de un macho no están para estar quietas precisamente".



Boadella ha publicado en las últimas horas una serie de opiniones en la red social tras conocerse este viernes que la Ópera de Los Ángeles había abierto una investigación interna después de que una decena de mujeres acusaran a Plácido Domingo de abuso sexual.

Las manos de un macho no están para estar quietas precisamente. De lo contrario los humanos no existiríamos como especie. — Albert Boadella (@BoadellaAlbert) September 6, 2019

En su perfil, el dramaturgo censura en un tuit que la soprano Angela Turner -una de las denunciantes- haya contado "que hace 20 años Placido Domingo entró en su camerino e hizo resbalar sus manos desde los hombros hasta los pechos"."O sea, que no le propinó un guantazo como cualquier mujer sensata que no desea ligar. Acoso denuncia. Y ahora ella se suma al acoso del tenor", concluye el tuit de Boadella.Después de que un usuario le respondiera a este mensaje que "Igual Plácido (Domingo) debería tener las manos quietas", Boadella ha contestado con una frase que han criticado centenares de usuarios y se ha convertido en tendencia en la red: "Las manos de un macho no están para estar quietas precisamente. De lo contrario los humanos no existiríamos como especie".Tras las críticas de usuarios y políticos como Gabriel Rufián a ese tuit, Boadella ha defendido su ejercicio de la libertad de expresión y ha cruzado reproches con otros usuarios que han criticado sus comentarios.