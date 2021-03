De Bisbal a Cepeda, el mundo 'OT' llora la pérdida de Casademunt

El cantante, actor y presentador de televisión Álex Casademunt falleció en la noche del martes en Mataró (Barcelona) al chocar frontalmente el turismo que conducía con un autobús de la línea 5 del servicio Mataró Bus, que iba sin pasajeros. Tras conocerse la noticia, no exenta de polémica, las muestras de dolor y pesar inundaron las redes sociales, donde amigos y conocidos se despidieron del catalán. Estos son algunas de lss publicaciones de despedida más destacadas:



DAVID BISBAL

Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad.