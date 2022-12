Betsy Remedios: de un campo de refugiados en Grecia a la final de 'Got Talent'

Sin poder despedirse de su familia y dejando todo atrás, la artista cubana Betsy Remedios escapó de su país en agosto de 2021 con el único objetivo de sentirse libre en su carrera. Lo hizo cruzando fronteras de medio mundo hasta llegar a España, concretamente al municipio pontevedrés de Marín, donde está asentada desde hace un año a la espera de recibir el asilo político. En la localidad marinense fue donde germinó la idea de adentrarse en la que ahora está siendo la experiencia de su vida: participar en Got Talent y llegar a la final.

Pero antes de llegar a cumplir ese sueño, Betsy pasó vivió una verdadera pesadilla, que ahora, un año después de su llegada a España, no cree que haya vivido. "Fue una travesía muy dura durante esos meses desde que me fui de mi país, Cuba, donde no hay libertad de expresión. En el momento que no tienes eso, lo pierdes todo, no eres nadie", cuenta la artista cubana, visiblemente emocionada por todo lo que vivió.

Betsy Remedios era una verdadera profeta en su tierra. Con 22 años, tras graduarse en Economía, comenzó a estudiar música en la universidad, concretamente en la especialidad de canto lírico. Se licenció y llegó a ser solista del Teatro Lírico Rodrigo Prats, en Holguín, cuna de cultura, ópera y teatro. En el Prat cumplió el que era su sueño de la infancia: ser cantante de ópera. "De pequeña veía un programa que se llamaba De la gran escena, que ponía ópera. Yo le decía a mi padre que yo iba a cantar también de esa manera. Y así fue", relata la cubana.

Betsy Remedios, en 'Got Talent'. DP

Remedios trabajó en el Teatro Lírico hasta el momento en el que decidió dejarlo todo: "En Cuba hay mucha censura a los artistas. Me sentía asfixiada. Irme de allí fue lo más duro que he tenido que hacer en mi vida".

Prácticamente con lo puesto voló a Rusia, de libre visado para los cubanos. Lo hizo posteriormente a Serbia en las mismas condiciones, pero a partir de ahí, su travesía se convirtió en una odisea. Llegó a Grecia desde Serbia "prácticamente caminando. Desde ese momento hasta que llegué a España fue la aventura de mi vida".

Una vez en el país griego, tras recorrer más de 700 quilómetros, y en su intento de volar a tierra española –donde le esperaban dos viejos conocidos en Marín, también escapados de Cuba– "me pillaron hasta en cinco ocasiones, pero la última fue la peor". Betsy Remedios acabó en un campo de refugiados, "donde las condiciones son pésimas". Tras vivir los días más duros de su vida logró viajar a Galicia, la que también fue la tierra de sus bisabuelos.

"Renuncié a la música"

Cuando llegó a Marín el 24 de diciembre de 2021, Betsy Remedios juró que no volvería a cantar. "Renuncié a la música. Me prometí que no volvería a cantar. Quería trabajar en lo que fuese para ganarme la vida. En Cuba ya tenía mi carrera, era reconocida", cuenta la cubana. Sin embargo, su corazón no quería renunciar a su pasión. Por eso, cuando se abrieron las audiciones de Got Talent, no lo dudó. "Me animé a presentarme y ahora, puedo decir que Got Talent me ha devuelto la vida". Por eso el día que se clasificó a la final –gracias al pase de oro de Risto y Edurne– "no podía dejar de llorar. Es muy emocionante ver donde estaba hace un año y donde estoy ahora".

Betsy deja con "la boca abierta" a Edurne con su número de ópera: "Pedazo de actuación" #GotTalentLive3 https://t.co/ECNqN47rL6 — Got Talent España (@GotTalentES) December 7, 2022

En ese sentido, Betsy ya se siente más que satisfecha: "Esto es una victoria para mí. Aunque no gane la final yo ya me siento triunfadora, al igual que toda esa gente que ha estado ahí dándome ánimo y apoyándome. Ha sido una etapa dura en la que lo único que he tenido que hacer es sobrevivir". La artista cubana reconoce que su pase a la final, además de por su espectacular interpretación como la Reina de la Noche de la ópera de Mozart La flauta mágica, fue gracias "a que el público me salvó antes. Sólo tengo palabras de gratitud".

Betsy Remedios actuando en 'Got Talent'. DP

"Tengo un mar de familia"

Con respecto a su estancia en Galicia, Remedios se muestra muy agradecida "por lo arropada que me sentí desde el primer día. En Marín me acogieron como si fuese una más en la comunidad. Recibí ayuda de los vecinos y también de la ONG Sor Elvira".

Precisamente por ese motivo, la cubana también se siente muy afortunada: "Aquí tengo un mar de familia, que no son de sangre, pero son de alma. He tenido la suerte de que aquí se me ha acercado gente buena, que me ha apoyado sin conocerme". Sin embargo no olvida a su familia cubana, a la que en el momento que se tuvo que marchar de Cuba llevaba dos años sin ver por la pandemia. Este hecho endureció aún más la situación.

Ellos, desde allí tampoco se olvidan de Betsy. "En Cuba me sigue muchísima gente. Me apoyan un momento. Me siento lejos, pero a la vez muy arropada como si estuviese allí". Además, no solo la siguen desde su país de nacimiento, también tiene clubs de fans en países de Sudamérica, en Estados Unidos e incluso uno en O Incio, en Lugo.

Pase lo que pase en la final, Betsy tiene claro cual es su futuro, aunque "no me gusta planificar a largo plazo": seguir cantando. "Quiero dedicarme a lo que amo, que es la música aquí en España, que ahora mismo es mi otra patria", dice. También su único deseo es poder volver a abrazar a su abuela por última vez: "Tiene 94 años y es quién me crió. Se que es complicado, pero quiero darle un último abrazo".

Betsy pasó a la final con un reto de Risto

Betsy Remedios no escogió la última ópera de Mozart por casualidad. "Normalmente hablo con el equipo sobre cual va a ser mi próxima actuación, pero para la semifinal Risto me retó, me piqué y quise hacerlo. La flauta mágica es para una soprano ligero y yo soy soprano lírico", cuenta la artista, que a pesar de estar afectada de la voz consiguió deleitar al público y a los jurados.



Con motivo de su pase a la final, Betsy Remedios estuvo este jueves por la mañana en el bar Borona de Pontevedra, donde la apoyaron para ir a por todas y conseguir la victoria. El programa, que se emite en directo, será el próximo martes a las 22.00 horas en Telecinco. Para poder votar a Betsy tan solo será necesario descargarse la aplicación de Mitele.