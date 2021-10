Bertín Osborne carga contra el Papa: "No puedo ni verle, es un bocazas"

Bertín Osborne amplía el horizonte de su programa El Show de Bertín, que empezará a emitirse en Telemadrid. El espacio, producido por Proamagna para Canal Sur, empezará sus emisiones este martes en la autonómica madrileña que no realizará su propia versión, sino que se ceñirá al formato original.

Su promoción ya ha comenzado y el propio Bertín ha acudido este miércoles al matinal de la cadena, Buenos días, para explicar cuál es la dinámica y sus puntos fuertes.

"Es un programa que es un cachondeo. No tiene guion, entonces, cada día pasan cosas que no están previstas. Yo salgo al programa, sé quién es el invitado y no sé más. Es un caos divertidísimo, porque de repente aparece alguien que yo no sé que va a venir", confesó el cantante.

Así mismo, recordó a algunas de las personalidades que ya han pasado por su espacio tales como los Morancos, Carrasco o Paz Padilla. Fue precisamente a raíz de la pronunciación del nombre de esta última con el que surgió el momento más sincero del cantante.

El presentador del matinal, Ricardo Altable, le dijo que por un momento pensaba que iba a decir el Papa Francisco a lo que Bertín respondió contundente: ""No me jodas, ni matao. Vamos yo no le pienso invitar. O sea que no va a venir. No lo puedo ni ver. Es que no lo puedo ni ver porque es un bocazas y no hace más que largar estupideces. Me parece que es una catástrofe de papa".

Carmen Lomana arremete contra @canalsur por el programa de #BertinOsborne y la acusa de sectaria . Oír para creer #Television. pic.twitter.com/GmyGGWG9j0 — TVMASPI (@sebas_maspons) October 6, 2021

Carmen Lomana. Los apoyos al cantante no tardaron en aparecer y la colaboradora Carmen Lomana afirmó estar "totalmente de acuerdo", lo que dio ánimos al cantante para seguir sincerándose sobre el pontífice: "Ya la empezó liando en Venezuela y ahora la termina liando en España. No puedo ni verle".