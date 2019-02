Bertín Osborne se rompe al hablar del futuro de su hijo Kike

Bertín Osborne se abrió al completo en el plató de Sálvame Deluxe, programa al que acudió para hablar de política, trabajo y familia. Precisamente este último tema fue el catalizador del derrumbe del cantante, quien se rompió al comenzar a hablar del futuro Kike, el hijo que tuvo con Fabiola Martínez. El pequeño nació con parálisis cerebral y ha tenido que pasar varias veces por quirófano.

"Tienes que tener claro que esto es para siempre. Lo peor para nosotros es cuando no estemos. Ahora hago lo que haga falta, pero cuando no esté yo o no esté su madre... Eso es lo que me preocupa de verdad, lo que no me deja dormir", confesaba el cantante, a lo que añadía que le daba "terror" pensar en cuando le falten sus padres.

El hijo mayor de Osborne tuvo que ser operado en numerosas ocasiones. La última vez que Kike pasó por quirófano fue el pasado mes de enero, cuando fue intervenido por varias fracturas en sus piernas. "Fue muy duro, llevaba ya dos meses con la operación enorme que le hicieron: ocho horas, 19 cortes, músculos, tendones... Quedó muy bien y le pusieron dos escayolas. Cuando se las quitaron empezó a hacer rehabilitación y, de repente, un día empezó a chillar. Resulta que tenía el fémur roto".

A pesar de la conmoción del cantante, Osborne quiso agradecer el optimismo y las fuerzas de su mujer ante esta situación. "La capacidad de sacrificio que tiene una madre no la tiene un padre, es la verdad", confesó.