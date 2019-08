Bertín Osborne admitió en una entrevista en 1985 haber pegado "alguna vez" a una mujer

La polémica no abandona a Bertín Osborne. Tras las reacciones que generaron sus recientes declaraciones sobre el feminismo en una entrevista, y después de responder a ellas este miércoles con dos vídeos vía Twitter que volvieron a encender las redes, estas han servido para recuperar una entrevista que el cantante y presentador ofreció en 1985 a TVE y en la que reconoció haber pegado "alguna vez" a una mujer.

PERO QUÉ VA A SER MACHISTA @BertinOsborne SI YA HACE MUCHO QUE NO LE PEGA A UNA MUJER!!!



pic.twitter.com/tfH23MNFsE — Isaac Corrales 💾 (@isaacfcorrales) August 22, 2019

La entrevista, disponible en el archivo de RTVE, ha sido divulgada por un usuario de Twitter. En ella, en el programa De la mano de..., Jorge López Pedrol pregunta a Osborne si alguna vez había pegado a una mujer, algo que el cantante reconoce asegurando que se arrepiente "muchísimo".

"Estas manos tuyas, que imagino que tantas pieles de mujer han acariciado, ¿en alguna ocasión también le pegaron a alguna mujer?", pregunta López Pedrol. "No creo que jamás hubiera tenido derecho a hacerlo y me arrepiento muchísimo, pero sí lo he hecho alguna vez", responde Bertín Osborne.

El cantante se manifiesta así después de asegurar, en otro momento de la entrevista, que ha recibido alguna bofetada de alguna mujer. "Me han hecho de todo. Me han roto sillas en la espalda, ceniceros de cristal...", señala, tras lo que López Pedrol le pregunta si reconoce "que estaban justificadas esas agresiones". "Reconozco que sí", responde.

En la conversación, Osborne ya se había enfrentado poco antes a la pregunta de si es machista, ante la que aseguró que "las primeras machistas son las mujeres". "A ellas les horrorizaría perder su estatus, el que nosotros les hemos dado", dice.