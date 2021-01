Fabiola Martínez es "la mujer más íntegra, independiente y brillante que he conocido", aseguró Bertín Osborne. "No voy a encontrar a nadie igual", dice tras separarse de ella.

Por ello, "no voy a buscar más. Me corto la coleta como los toreros y me dedicaré a mi trabajo, a mis hijos, a mis amigos y a mis animales y deporte. ¿Lo demás? ¿Para qué?".