Bertín Osborne, tras nacer su hijo con Gabriela Guillén: "He decidido que no voy a ser padre"

El programa Así es la vida (Telecinco) destapaba que el pasado domingo 31 de diciembre Gabriela Guillén daba a luz en una clínica madrileña al bebé que esperaba fruto de su relación con Bertín Osborne. Con motivo de esta noticia, el artista ha concedido una entrevista exclusiva a la revista ¡Hola! que ha sido publicada este miércoles y con la que busca contar "su verdad".

Hace unas semanas saltaba la noticia de que el madrileño se haría una prueba de paternidad tras el nacimiento del pequeño, algo que ahora confirma en dicha entrevista. "Tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacérmelas", afirma. Aun así, el también empresario tiene claro su papel en la crianza de su séptimo hijo: "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré", anuncia.

Osborne también ha querido aclarar que, tal como han publicado algunos medios, no ha estado "en silencio" sino que ha estado trabajando "como un burro". Además, sostiene que no tiene la obligación de desmentir habladurías y rumores ni dar explicaciones.

Respecto a la madre del pequeño, el artista ha reconocido en la entrevista que solo tiene buenas palabras para ella: "Gabriela es una chavala estupenda. Es buenísima gente. Muy atractiva. Muy trabajadora. Muy decente. Yo no puedo hablar más que bien de ella". También ha querido dejar claro que Guillén ha rechazado toda la ayuda que él le ha ofrecido y apunta que le parece muy injusto que la tachen de buscar "un interés".

En el plano personal, señala que se adapta muchísimo mejor a estar soltero que casado, aunque reconoce que echa de menos la vida en pareja "con matices". En concreto, ha dicho que a quien hecha de menos es a Fabiola Martínez, a la que define como "la mujer más importante" y "una compañera bestial". "Ha sido una maravilla compartir mi vida con ella y mi relación con ella es maravillosa", afirma.

Finalmente, el cantante ha reconocido que está bastante cansado de la presión mediática y de los artículos sobre sus relaciones con mujeres, puesto que afirma que es algo que hace "desde que tenía 15 años" y que no debería ser noticia. Lo que sí le molesta, dice, son "las mentiras". Que vaya una chica a televisión a decir que he estado con ella... Bueno, ¡¿y qué?! Sí. No. Vale. Pero ¿y qué? ¿Cuál sería el problema? Yo he sido muy discreto toda mi vida. (...) Por eso, estas situaciones me siguen sorprendiendo. Pero ya estaría, ¿no? Porque tampoco sé exactamente de qué se me acusa", ha señalado.