Tras el gazpacho, llegan las patatas y la crema de verduras de Belén Esteban

Sabores de la Esteban amplía su gama de productos. Tras lanzar el ya conocido gazpacho y salmorejo, la colaboradora televisiva se lanza con la crema de verduras y las patatas fritas.

"He conseguido mi patata soñada", afirmaba Esteban sobre el nuevo snack, conseguido gracias a la empresa familiar Patata Rubio. También ha señalado que se trata de un producto sin "aditivos ni conservantes" y está "hecho en sartén", aunque ha advertido de que no va a revelar el truco que tiene "solo que está cortada muy fina, ya veréis la presentación cuando las abráis". "Cuando se me ocurrió lo de las patatas fritas, estaba tomando el aperitivo en casa con mi marido y mi amigo Rubén", confiesa.

Pero además, Belén Esteban se lanza con una crema de verduras "que la metes en el microondas y como si la hubiera hecho la mama". Se trata de envases de crema de calabacín y calabaza procedentes de huertas murcianas y es "apta para veganos y celiacos". Detrás de elaboración está la empresa Cool Vega Company S.L.