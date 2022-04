Belén Esteban tendrá que operarse: "No tengo mucho ánimo"

Belén Esteban protagonizó el lunes en Sálvame una aparatosa caída en la que se rompió la tibia y el peroné. En principio le aconsejaron tener la pierna inmovilizada, pero finalmente tendrá que operarse, algo que ha afectado mucho a la princesa del pueblo. "Perdonad que no conteste, no tengo mucho ánimo", confesó este martes.

La colaboradora ha roto su silencio tras el incidente a través de sus historias de Instagram y ha tranquilizado a sus amigos, compañeros y seguidores. En primer lugar, ha agradecido la avalancha de demostraciones de cariño recibidas tras la caída. "Muchas gracias a todo el mundo por los WhatsApp y llamadas de teléfono, lo agradezco de corazón", escribió, para a continuación disculparse por no responder a todos. "Perdonad que no conteste y coja el teléfono, no estoy con mucho ánimo", explicó.

"Solo quiero deciros que gracias por vuestro cariño", resumió.