Doce días después de la muerte de Fran Álvarez, muy vinculado a Lugo, Belén Esteban ha vuelto al plató de Sálvame tras regresar este martes de unos días de descanso al lado de su marido, Miguel Marcos. Con un vestido sobrio en negro y borlas doradas, la "princesa del pueblo" rompió su silencio.

"Ni me he pronunciado, ni me voy a pronunciar, solo quiero mandar un abrazo muy fuerte a sus padres, a sus hermanas y a su hijo, especialmente a su madre Maruja", fueron las primeras palabras de Belén Esteban, que contestaba así a Carlota Corredera sobre el fallecimiento del que fue su marido.

La colaboradora se ha reincorporado a su puesto de trabajo con normalidad, sin conceder entrevistas previas ni exclusivas como se había especulado: "Por respeto, ni se me ha pasado por la cabeza decir nada, en ningún momento. Que poco me conoce la gente", declaró al respecto, para negar que se plantease hablar sobre el tema.

"Yo he hecho lo que tenía que hacer. Quiero mandar un beso muy fuerte a Mariví y Tina, que una vez más me han demostrado todo lo que me quieren, mis dos amigas de siempre", continuó Belén, negando así los rumores de un distanciamiento con su amiga Mariví. "Lo llevan diciendo hace mucho tiempo y es completamente falso, Mariví es mi amiga de toda la vida y jamás hemos tenido un problema. Sabéis que han sido mis amigas de siempre y siguen siendo mis amigas para siempre", sentenció.

En cuanto a si ha hablado o no con la familia de Fran Álvarez fue clara: "No voy a decir si he hablado con la familia o no, solo he hecho lo que tenía que hacer y entiendo el dolor de la familia que tienen que estar rotos, pero yo no voy a decir nada". De su silencio, Belén Esteban explicó: "Me lo quedo para mi y la gente que me quiere. Lo más mínimo que diga lo van a utilizar y no es justo. Lo dejo pasar".