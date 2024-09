Un begontino concursará na nova temporada de 'A Liga dos cantantes'

A Liga dos cantantes extraordinarios, producida polo grupo El Progreso, retorna á grella da Televisión de Galicia (TVG) este mércores pola noite, a partir das dez e media, despois de Atrápame se podes. Unha tempada máis, oito concursantes aspirarán a gañar este concurso, tras seren seleccionados nos catro cástings que se levaron a cabo por toda Galicia. Destes oito, só un concursante é da provincia de Lugo. Trátase de Carlos Cereijo, veciño de Begonte e cantante da orquestra Escaparate.

Xunto co concursante de Begonte, os outros participantes serán de Arteixo, A Coruña, Porto, Ourense, Salceda de Caselas, Tui e Fornelos de Montes.

As Termas foi sede dun dos cástings de 'A Liga dos cantantes'

Só foron seleccionadas oito candidatos entre os máis de cen que se presentaron aos cástings, que tiveron lugar hai uns meses nos centros comerciais Vialia en Vigo, Ponte Vella en Ourense, Catro Camiños na Coruña e As Termas en Lugo.

Esta nova tempada do programa trae varias novidades. A primeira delas é que os trece programas emitiranse no outono e non no verán como adoitaba ser ata agora.

Antón Reixa formará parate do xurado do concurso da TVG

A segunda novidade é que se incorpora ao xurado Antón Reixa, o excantante do grupo Os Resentidos, que formará parte do equipo no que estarán tamén Iago Pico (produtor de Tanxugueiras), o músico Roi Casal e a cantante Carolina Rubirosa.

O programa contará cunha madriña de ouro

Tamén desta vez, A Liga dos cantantes extraordinarios contará cunha madriña de ouro, que é unha figura destacada da música galega.

O director do programa, Raúl Bartolomé, agarda que este concurso —que vai xa pola súa quinta edición— volva a alcanzar nesta nova etapa altas cotas de audiencia como ocorreu na tempada anterior.

"O ano pasado fomos líderes de audiencia e esperamos volver a selo este ano. Descubriremos cal é o mellor cantante de orquestra de entre os oito participantes e, como sempre, cada un deles cantará en directo un tema, acompañados polos bailaríns das orquestras Panorama e París de Noia, que será despois valorado tanto polo xurado como polos padriños", explica Raúl Bartolomé.

En cada espazo, haberá un gañador e, como na Liga de fútbol, os participantes que gañen en cada programa irán acumulando puntos ata chegar á semifinal e á final.

Deses oito concursantes, só catro pasan á fase final do programa e só un pode gañar cos votos do xurado e do público.

Padriños do primeiro programa

Este primeiro programa de A Liga dos cantantes extraordinarios terá, ademais, algo especial: que será cando os padriños escollan os cantantes que van apadriñar. Haberá catro padriños, que representarán as orquestras París de Noia (Blas Piñón), Olympus (Diego Barbazán), Panorama (Lito Garrido) e Los Satélites (Javier Saavedra).

En total, serán catorce programas dos que trece formarán parte do concurso en si e outro máis contará coa participación das familias dos participantes.

"A chave do éxito deste concurso é que vencella o mundo das orquestras co da televisión e tamén que é un programa que ofrece autenticidade. Vese auténtico, con moitas situacións reais. Hai un xurado que puntúa e valora os concursantes con criterio e é un programa que está feito desde a emoción e o cariño por xente que sabe moito das orquestras. Un programa que se ve como normal desde a casa, que non se ve como un grupo de xente que fai o paripé", afirma o director.

A Liga dos cantantes extraordinarios é un talent show único adaptado as gustos dos galegos pola festa.

"Aquí temos as mellores orquestras de España e os mellores profesionais do país", lembra Raúl Bartolomé, o director de 'A Liga dos cantantes extraordinarios'.

Un equipo de traballo con Paco Lodeiro como capitán

A presentadora do programa volve ser a polifacética María Mera e repite como director musical o cantante da orquestra Cinema César Romero, tamén director desta formación.

Detrás da Liga hai un gran equipo, capitaneado por Paco Lodeiro como produtor executivo e enlace entre o mundo da verbena e a televisión, que reúne os mellores profesionais tanto do mundo da festa e dos escenarios dos grandes concertos como do sector audivisual.