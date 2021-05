Gwyneth Paltrow: "Bebía whisky todas las noches"

Desde hace años Gwyneth Paltrow se encuentra en el punto de mira por sus controvertidos consejos y productos de estilo de vida que promociona en su web Goop. Ahora ha concedido una entrevista a The Mirror donde reconoce su adicción al alcohol: "Mis hábitos durante la pandemia no fueron los más saludable ni recomendables", ha señalado la ganadora de un Oscar por su interpretación de Viola de Lesseps, en el filme Shakespeare in Love (1998)."Me descarrilé", ha afirmado.

"Quiero decir, ¿quién bebe varios tragos siete noches a la semana? Como si eso no fuera saludable. Me encanta el whisky y hago una fantástica bebida llamada Buster Paltrow (con sirope y zumo de limón), a la que puse el nombre de mi abuelo, que amaba el whisky agrio", ha detallado y ha añadido: "Durante el confinamiento bebía dos copas de whisky todas las noches".

Aunque esas dos copas que tomaba a diario no la emborrachan como para desplomarse, Paltrow considera que no estaba bien y que hace semanas que eliminó el consumo del alcohol, que ha descrito como "una rutina poco saludable para el cuerpo".

La actriz, de 48 años, ha asegurado que beber no fue lo único poco sano que hizo durante la cuarentena por el coronavirus: "Todos en casa somos intolerantes al gluten, los lácteos y los huevos de gallina, entre otras comidas".

Debido a su malestar, la actriz que el pasado mes de marzo celebró en familia el 50º cumpleaños de su marido, Brad Falchuk, decidió acudir al médico: "En enero, me hicieron algunas pruebas que mostraron niveles realmente altos de inflamación en todo mi cuerpo. Así que recurrí a uno de los expertos más inteligentes que conozco en este campo, el médico de medicina funcional Will Cole".

"Después de ver todos mis análisis, me explicó que este era un caso en el que el proceso de curación iba a ser más largo de lo habitual", subrayó la actriz, que se vio obligada a seguir una dieta cetogénica, que consiste en no ingerir glúcidos y obtener la energía de las grasas, eliminó también el consumo de alcohol. "Todo lo que estoy haciendo me está sentando bien, como un regalo para mi cuerpo", admitió la intérprete.