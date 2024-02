La BBC, en el punto de mira de RTVE por plagiar 'El ministerio del tiempo'

RTVE pedirá explicaciones a la BBC tras el anuncio por parte de la corporación británica de la puesta en marcha de una serie de televisión muy similar a su célebre producción El ministerio del tiempo.

"Ni RTVE ni la productora que se hizo cargo de la producción de la serie han otorgado licencia alguna a BBC ni a ninguna empresa productora para la adaptación de El ministerio del tiempo. RTVE solicitará a BBC las explicaciones oportunas sobre el anuncio que realizó sin perjuicio de los derechos que la asisten en defensa de sus intereses", ha publicado el ente español en sus redes.



Las coincidencias entre ambas series son evidentes en el anuncio realizado por la BBC desde el título mismo, The Ministry of Time, hasta la sinopsis de su trama principal: "Un departamento gubernamental recién creado reúne a expatriados de toda la historia en un experimento para probar la viabilidad de los viajes en el tiempo".



En el mismo artículo en su web se explica que se trata de una adaptación realizada por Alice Birch (responsable de otras ficciones como Normal People) a partir de la "muy esperada" primera novela, con el mismo título, de Kaliane Bradley y producida por A24, empresa encargada también de su distribución internacional.



"Estamos ansiosos por dar la bienvenida a los espectadores de la BBC a The Ministry of Time. Es una serie que se siente completamente única, mezclando géneros de romance, suspense, ciencia ficción y drama", señalaba Lindsay Salt, directora de esta división de la BBC, en declaraciones recogidas en la reseña.

Temporadas

La serie original, creada por Pablo y Javier Olivares y producida por Onza, Cliffhanger y Globomedia para RTVE, comenzó sus emisiones en La 1 en febrero de 2015 y se mantuvo en antena durante cuatro temporadas, hasta mayo de 2020, con galardones como el premio Ondas a la mejor ficción española en 2015 y 2016. También recibió los premios Feroz, como mejor serie dramática, en los años 2016, 2017 y 2021.



A partir de la tercera temporada, gracias a un acuerdo, saltó al catálogo de Netflix, lo que la convirtió en un relativo éxito internacional con adaptaciones en Portugal, Italia, Francia, Alemania y países más remotos como China y Ucrania.



En un mensaje publicado en la red social X, Javier Olivares no ha dudado en calificar el caso como un "plagio" y ha rememorado que su creación ya fue objeto de un episodio similar cuando la NBC anunció la serie Timeless, que se resolvió por un acuerdo judicial.

"Que te plagien la NBC (acuerdo judicial) y la BBC (mismo título e idea) demuestra que tan mal no lo hicimos con El ministerio del tiempo. Pienso que al ser de TVE y patrimonio público estaría bien que alguien tuviera el orgullo de actuar", ha escrito en su perfil.



El ministerio del tiempo es una serie que está protagonizada por Rodolfo Sancho, Hugo Silva, Aura Garrido, Nacho Fresneda, Macarena García, Cayetana Guillén Cuervo, Juan Gea, Francesca Piñón y Jaime Blanch.



Su argumento gira en torno a los viajes a través del tiempo en relación con la historia de España.