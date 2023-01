Bárbara Rey, sobre Juan Carlos I: "Creo que en una temporada grande me quiso"

Bárbara Rey ha reconocido en una entrevista que este viernes publica la revista Vanity Fair que mantuvo una relación con el entonces rey Juan Carlos I entre 1975 y 1980 y cree que el hoy monarca emérito la quiso "en una temporada grande".

Así lo cuenta en una entrevista, a la que ha tenido acceso Efe, concedida a Vanity Fair con ocasión del estreno de la serie Cristo y Rey de Atresplayer, donde habla por primera vez abiertamente del supuesto affaire con Don Juan Carlos. "La única persona que faltaba por decirlo, soy yo", dice en la entrevista.

Rey desvela en la entrevista que su aventura con el monarca empezó en 1975 y terminó en cuanto contrajo matrimonio con Ángel Cristo en 1980, pocos meses después de conocerse. "Estando casada me llamó por teléfono en muchas ocasiones. En plan amistoso ¿eh?... Pero personalmente no volví a verle", asegura.

Cuando se separó de Cristo en 1990, la historia, añade, se reanudó pero finalizó definitivamente cuatro años más tarde, según ella porque "Don Juan Carlos conoció a otra persona".

"Yo creo que él a mí en un momento me tuvo mucho cariño. Si me quiso o no... Yo creo que en una temporada grande, que sí. Pero claro, yo sabía que no podía aspirar a otra cosa", desvela en la entrevista.

Y ella reconoce a Vanity Fair que le quiso: "Le he querido mucho. Lo que pasa es que nosotros teníamos un pacto desde el principio, él tenía su vida, yo tenía la mía. Sabíamos que no podía haber otra cosa".

Sobre las supuestas grabaciones al rey Juan Carlos y si cobró dinero público, asegura en la revista: "No paran de mentir y de decir barbaridades, como que a mí me han dado 600 millones de las arcas públicas. Yo he tenido una cantidad de problemas, de echarme en cara eso montones de personas y gente que no te lo puedes imaginar. Como que yo he vivido del dinero público, ¡por favor! ¡Eso es tremendamente fuerte! ¡Tremendamente fuerte!".

Preguntada si entonces lo desmiente, enfatiza: "¡Hombre, cómo no lo voy a desmentir! ¡Es que es mentira! Ahora, si yo he trabajado en una TV pública, y me han pagado con dinero, lógicamente el dinero será público".

En un momento de la entrevista señala: "He dado más miedo del que he pasado", y preguntada sobre por qué hoy habla abiertamente contesta: "Nunca he dicho que fuese cierto, en ningún sitio. Hay personas a las que se le tiene un aprecio y cariño, lo que no quiero es hacerles daño ni aprovecharme en momentos difíciles... Yo siempre he sentido afecto. Siempre. Yo le quise mucho y siempre he sentido afecto. Es más: siempre he dicho que debería estar en España".

Y sobre el porqué ha decidido hablar ahora responde que "porque era la única persona que faltaba por decirlo: yo".

Sobre el rey Juan Carlos, Bárbara Rey comenta en la entrevista que "era muy atractivo, estaba muy bien. Yo podría cantar la canción esa de Julio Iglesias: 'Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo".