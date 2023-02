Bárbara Rey, a Risto: "El Rey me contó secretos de Estado, pero no le chantajeé"

La actriz Bárbara Rey ha sido la protagonista del último programa de Viajando con Chester. La ex vedette se sentó con Risto Mejide para tratar todo tipo de temas interesantes, entre ellos su relación con Juan Carlos I.

Al parecer, todo comenzó con una llamada: "Me dijo que me seguía mucho, le gustaba mi trabajo, me seguía en prensa, le caía muy bien y que le gustaba mucho. No me lo podía creer".

Desde ese contacto no cesaron de sucederse las llamadas y los encuentros. Su relación duró entre 1977 y 1979, cuando Bárbara Rey conoció a Ángel Cristo. Según relata la actriz, las citas tuvieron lugar en una casa privada, aunque habría pisado el palacio de los Borbones en varias ocasiones.

La relación se volvió problemática cuando comenzaron los chantajes. Alguien llamó a palacio indicando que existían fotos de Juan Carlos I en las que le tocaba el pecho a la artista. "No fui yo. Había otra persona que ha fallecido. No puedo decir su nombre, tiene familia y me demandarían. Además, fue la persona que me indujo a que grabara las conversaciones".

No obstante, Bárbara Rey recalca: "Al Rey le gusta hablar mucho y yo muchas veces le he cortado. Conmigo ha hablado de todo, pero no está grabado. Me contaba secretos de Estado". Eso sí, la relación no acabó como esperaba: "Se portó muy mal, me perjudicó enormemente a nivel profesional. Él y su entorno. Me vetaron y tenía que mantener a mis hijos".

La actriz también relató que durante su etapa de mayor éxito mantuvo romances con Alain Delon, Paquirri o Carles Reixach.