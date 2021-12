Al Bano da positivo en coronavirus

El popular cantante italiano Al Bano Carrisi ha dado positivo por covid, según ha revelado él mismo en las redes sociales, donde describió el coronavirus como "el enemigo más importante, más sórdido, que representa un poco al enemigo de la Tercera Guerra Mundial".

Al Bano, de 78 años y conocido internacionalmente por los temas que interpretó junto a su exmujer Romina Power, como Felicità o Ci sarà, no podrá participar en la gala de Fin de Año del Canal 5 en Bari (sur), donde iba a ser una de las estrellas, explicó este miércoles en Instagram.

"Bueno, sí, el maldito virus covid me ha afectado tanto que no puedo hacer lo que estaba planeado hacer: la última noche del año en Bari con muchos amigos", reveló el cantante.

Al Bano comenzó en 1965 una carrera llena de éxitos que le convirtieron en uno de los cantantes más populares del país, especialmente durante su etapa como dúo musical con Romina,

En los últimos años ha sufrido algunos problemas de salud y en 2016 fue operado del corazón después de sufrir dos ataques cardíacos cuando se encontraba realizando las pruebas para el concierto de Navidad en el Auditorio Conciliazione de Roma, cerca de la Plaza de San Pedro del Vaticano.

"Estoy aquí, tengo que luchar contra este pulso con este maldito que es invisible pero golpea, es el enemigo más grande, el más sórdido que representa un poco al enemigo de la Tercera Guerra Mundial", añadió.

Pero también bromeó sobre la muerte del virus: "Terminará, porque todo pasa: ya le he preparado el funeral, he comprado el ataúd, se llama coronavirus, he puesto la fecha de nacimiento, espero la bendita fecha de su muerte".

"Pongamos un poco de ironía, un poco de fuerza, no nos lamentemos", subrayó, antes de advertir a los antivacunas: "Estad atentos, afecta a todos, incluso a los no vax. Esa es la gran y amarga verdad. Feliz Año Nuevo a todos, Feliz Año Nuevo para todos, al final ganaremos, sin duda".