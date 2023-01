El baile viral de Julia Otero con Carolina Iglesias y Lola Lolita

Julia Otero ha tenido un buen regreso a la pequeña pantalla de la mano de Días de tele, que emite TVE en el horario estelar de la noche de los martes. Cada semana, el espacio recuerda un acontecimiento de gran impacto televisivo y, al hilo de este, repasa otras parcelas de la actualidad de ese momento.

En su primera entrega, Días de tele logró unas cifras de audiencia magníficas (un 11,5% de cuota de pantalla y 1.095.000 de espectadores), que bajaron en la emisión de este último martes ( 7,7%y 740.000 seguidores).

La audiencia fue menor el pasado martes, sí; pero hubo un momento estelar que ha conseguido viralizarse. Lo protagonizaron Julia Otero, la cómica gallega Carolina Iglesias y una de sus invitadas, la tiktoker Lola Lolita. La influencer les enseñó a ambas presentadoras la coreografía para la Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap & Shakira que arrasa en Tik Tok y juntas lo bailaron. Lola Lolita subió a sus redes sociales el vídeo con el baile de las tres mujeres y este arrasó, ya que solo en sus primeras 24 horas tuvo un millón y medio de visitas, alrededor de 120.000 ‘me gusta’ y más de 400 comentarios.

@lolalolita Chicos!! El martes por la noche a las 22:50 me podéis ver en La 1 de TVE !! “Dias de Tele” me lo pasé súper bien ❤️💗🫶🏻!! ♬ Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap & Shakira

EL REGRESO

En otoño, Julia Otero (Monforte de Lemos, 1959) volvía a los estudios de radio de Onda Cero para ponerse al frente de su programa Julia en la onda. Lo hacía después de un parón de algo más de un año para tratarse el cáncer de colon que le diagnosticaron a comienzos del 2021.

Pero la periodista se encuentra tan bien que ha sorprendido con este regreso televisivo, un medio del que llevaba alejada una década, desde el 2012, cuando condujo en TVE Entrevista a la carta.

A Julia Otero se le nota el buen momento. Ha recuperado peso, la sonrisa se ha convertido en un gesto perenne y su rostro resplandece, y además "estoy haciendo todo lo que juré que no haría, trabajando más que antes de que me diagnosticasen", reconoció en una entrevista al diario El País. Atrás han quedado momentos muy duros, que resume bien esta declaración: "Llegué a un punto en el que me daba igual estar viva que muerta. La quimioterapia puede llevarte a la sensación de que no te parezca muy diferente. Sientes esa indiferencia ante la vida". La lección que ha aprendido es que "el nivel de resistencia y de sufrimiento que somos capaces de asumir es altísimo. Y casi todos lo tenemos".

Carolina Iglesias. AEP

Carolina Iglesias: la gallega en la que confía Julia Otero

Julia Otero ha fichado como copresentadora de su programa a la coruñesa Carolina Iglesias (@ percebesygrelos), cómica, guionista y youtuber. Con solo 29 años, Carolina puede presumir de tener en su haber premios tan importantes como el Ondas al Mejor Pódcast, con el que fue reconocido en 2021 su espacio Estirando el chicle, o, en ese mismo año, el premio Marcela y Elisa por su trabajo a favor de los derechos LGTBI+, siendo la persona más joven en recibir este galardón.

La coruñesa, que en el instituto sufrió bullying debido a su físico, se define como muy tímida y reconoce abiertamente su condición de bisexual..