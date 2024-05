El bailarín gallego César Ferrío responde a las críticas sacándose el pantalón

No fue un buen año para España en Eurovisión. Nebulossa, con su canción Zorra, quedó en 22ª posición tras no lograr convencer al público. No obstante, la experiencia siempre quedará en el recuerdo para los integrantes de la candidatura española. Entre ellos se encontraba un gallego, el bailarín César Ferrío, que brilló con actuación y acaparó muchas miradas en el certamen.

Parece que esto no fue suficiente para algunos seguidores de Eurovisión, que mostraron su descontento en redes sociales con el artista de Fisterra, criticando que durante el baile se le había atascado el pantalón en el momento en que debía quitárselo.

César Ferrío quiso callar bocas en redes sociales, a pesar de señalar que "suda del hate". Para ello, subió un vídeo en el que se ve cómo se saca el pantalón y continúa con su baile. Los seguidores de César Ferrío aplaudieron la performance y también le dejaron algún que otro comentario picante sobre sus nalgas.

Venga, compartid este en vez del otro donde se me atasca el pantalón.

Gracias besos pic.twitter.com/PQaDET5y1e — César (@cesarferrio1) May 12, 2024

¿Quién es César Louzán Ferrío?

César Ferrío tiene sus raíces en Fisterra. Este joven gallego es profesor en escuelas de baile en Madrid, pero también participa frecuentemente en espectáculos drag, en los que es conocido por su alter ego Gaylicia.