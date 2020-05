Bad Bunny, amante del Ribera del Duero

El puertorriqueño Bad Bunny ha sido noticia por protagonizar la portada de la prestigiosa revista Rolling Stone en su número de junio, con un reportaje fotográfico casero en el que un detalle ha llamado la atención de algunos lectores: la botella de vino Ribera del Duero de su cocina.

