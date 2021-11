Aseguran que Juan Carlos I quiso tener una aventura con la actriz Bibiana Fernández

La posible vuelta a España de Juan Carlos I le ha colocado de nuevo en el punto de mira mediático. En los últimos meses los medios de comunicación se han hecho eco de múltiples informaciones y sospechas vinculadas al emérito aunque todo apunta a que aún quedan algunos datos curiosos por salir, o eso parecía este domingo en el programa de Telecinco Viva la vida.

Durante la emisión del mismo el público, e incluso los propios colaboradores, quedaron estupefactos con la afirmación realizada por Enrique del Pozo sobre el emérito y Bibiana Fernández. El colaborador afirmaba que Juan Carlos I estuvo obsesionado con ella durante su época de apogeo como actriz.

"Él intentó durante 4 o 5 años conquistarla". Según narra Del Pozo el primer acercamiento que intentó el emérito fue durante la primera edición de los premios Goya: "El rey da órdenes de que Bibiana se acerque al palco, pero ella dijo que no".

Respuesta de Bibiana. La respuesta por parte de la actriz a esta afirmación no se ha hecho esperar y ha aprovechado su participación en El programa de Ana Rosa para afirmar que "recuerdo los Goya a los que hace referencia pero no recuero que el rey tuviera interés en mi". Además añade que "he tenido muchas historias, pero con el rey no he tenido nada" zanjando así el asunto y evitando posibles especulaciones sobre el mismo.