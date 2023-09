Arturo Valls será el nuevo Jimmy Fallon en la versión española de 'That's My Jam'

El presentador Arturo Valls se pondrá al frente de la versión española de That's My Jam, el show de éxito de NBC presentado por Jimmy Fallon y que llegará el próximo 2 de octubre a Movistar Plus+.

Valls, que además de presentador ejerce también de productor del proyecto, ha dicho en la presentación llevada a cabo en el marco del FesTVal de Vitoria que el programa es "un auténtico show, pura diversión, con cantantes que se enfrentarán a géneros que no son los suyos, a pruebas de todo tipo como preguntas, juegos musicales y a los chorrófonos, la prueba final que será como el rosco de pasapalabra", apuntaba.

Estrenamos #ThatsMyJamEspaña el lunes 2 de octubre. ⁰Cada lunes un nuevo programa con mucha música, risas e invitados TOP.⁰

Ahora puedes suscribirte a @MovistarPlus por tan solo 14 euros, seas del operador que seas.

No hay excusa para cantar y bailar con Arturo y compañía 😉 pic.twitter.com/nfnPh0o4SV — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) September 8, 2023

A lo largo de ocho capítulos, cantantes, sobre todo, pero también actores tendrán que interpretar temas musicales en estilos distintos a los que estos fueron concebidos. "A mí me tocó hacer Mujer contra mujer de Mecano, pero al estilo punk, por lo que me poseyó todo su espíritu y acabé destrozando casi todo el plató", ha señalado Carlos Areces, quien participará en uno de los episodios.

De esta manera, la dinámica del programa será poner a dos parejas de famosos a competir entre ellos en los que pondrán a prueba sus habilidades musicales. Paco León, Nathy Peluso, Amaia Romero, Rigoberta Bandini, David Bisbal, Luis Zahera, Blanca Paloma, Amaia Salamanca, Asier Etxeandía, Lorena Castell, Jaime Lorente, Ana Guerra, Nia, Ruth Lorenzo, Silvia Abril, Edu Soto, Antonio Orozco, Bustamante, Carlos Areces, María Pelae, Chanel, Marta Sánchez, Joaquín Reyes, Fran Perea o Antonio Carmona, son algunos de los invitados que participarán en las distintas entregas.

Valls ha confesado que la tarea "más complicada" como productor ha sido conseguir que vinieran todos esos famosos al programa. "Las agendas están apretadas y hay que contar un hueco para la grabación, y luego en ella cumplir los tiempos. Ya en plató también mi misión era que los invitados estuvieran siempre arriba, que no hubiera parones", citaba.