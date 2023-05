Arrestan a Hasbulla en Rusia

El influencer Hasbulla ha sido detenido este martes en Dagestan, Rusia, acusado de alterar el orden público con sus amigos, que también fueron arrestados.

Diversos medios informan de que Hasbulla y sus compañeros se encontraban celebrando una boda. En medio de los festejos decidieron no respetar las normas de tráfico y alterar el orden público en la carretera, por lo que fueron detenidos.

Footage of Hasbulla and his entourage celebrating on the roads of Dagestan - an incident that led to their arrest



🎥 MVD Dagestan pic.twitter.com/yEhq69Q6VF