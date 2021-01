Primer mosqueo de la pareja de Bueu en el arranque de 'La Isla de las Tentaciones'

Tras el éxito de las dos primeras entregas, con récords de audiencia incluidos, La isla de las tentaciones volvió este jueves a Telecinco, con una pareja de Bueu entre las cinco protagonistas. Se trata de la formada por Hugo, un exconcursante de Gran Hermano 15 de 24 años, y su novia Lara. El gallego participó en la edición de GH que ganó Paula González (emitida en 2014) con su cabra La Rubia y empezó su relación con su actual compañera hace cuatro años. Ahora es uno de los rostros conocidos del reality que presenta Sandra Barneda.

En la primera gala, tras la presentación de los solteros y solteras ante las parejas y la entrega de collares, quedó claro que Hugo es el favorito de las nuevas tentaciones. Además, la pareja tuvo ya su primer enfado. Y es que, a la hora de escoger un soltero y soltera para tener con ellos la primera cita, él le había comentado a ella que no le gustaba "ninguna, ninguna, ninguna". Sin embargo, el de Bueu no dudó en comentarle a Barneda que Nahia y Stefani eran las que consideraba "más guapas".

"Como no te gustaba ninguna y ahora dices que son las más guapas. Nadie le preguntó pero él lo suelta', le espetó la gallega muy enojada, ante las risas de Hugo, que a continuación confesó: "A mí me gusta que se enfade. Me gusta ser celoso y que ella lo sea". Finalmente, el gallego le dio la cita a Stefani y, al ver la emoción de la tentadora, Lara se encaró con ella.

La nueva entrega, producida por Mediaset España en colaboración con Cuarzo Producciones, cuenta con Sandra Barneda como presentadora del formato por segunda vez consecutiva y ahora también estará al frente de El debate de las tentaciones, los lunes entre Telecinco y Cuatro.

Rodado en la Península de Samaná, en República Dominicana, a lo largo del verano, esta tercera edición —que durará 11 semanas— incorpora una gran novedad visual: La luz de las tentaciones. Se trata de una alarma que se activará cuando algunos de los concursantes esté siendo infiel a su pareja. Esto implica que los concursantes sabrán que alguien ha pasado el límite, pero no quién.

Lola y Diego; Marina y Jesús; Lara y Hugo; Claudia y Raúl; y Lucía y Manuel, son las cinco parejas protagonistas de esta edición en la que, como en temporadas anteriores, vivirán por separado, sin contacto alguno entre ellos, y acompañados por un grupo de 20 solteros —diez chicos y diez chicas— en busca del amor, con un alto grado de afinidad y compatibilidad con los perfiles de las parejas.